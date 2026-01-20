В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

Сенатор Карасин: Россия разочарована планами Молдавии выйти из СНГ

Россия испытывает разочарование из-за курса Молдавии на разрыв связей с Москвой в пользу Европы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Так он отреагировал на планы страны выйти из СНГ.

«Эта новость, конечно, окрашена в печальные тона и для граждан Молдавии, и для нас. Для России это очень близкая республика, там много наших друзей, контакты с которыми были широкими и взаимовыгодными. Курс нынешнего руководства на зажим всего, что связано с Россией, и переход на абсолютно европейские рельсы вызывает чувство разочарования», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Россия готова и дальше развивать нормальные отношения с Молдавией. Карасин также напомнил, что на территории Молдавии находится и Приднестровская Молдавская Республика, которую связывают достаточно специфичные отношения с Кишиневом.

«Мы это знаем и переживаем за это, хотим, чтобы отношения были мирными и полезными. Есть повод для озабоченности на фоне того, что граждане становятся разменной монетой», — заметил сенатор.

Ранее стало известно о планах Молдавии выйти из СНГ. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой.