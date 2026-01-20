В СПЧ прокомментировали резонансное убийство в Электростали

Меркачева призвала не раздувать межнациональный конфликт из убийства под Москвой

В истории убийства 18-летнего россиянина в Подмосковье не стоит еще больше раздувать межнациональный конфликт, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Своим мнением правозащитница поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«В этой истории не стоит, на мой взгляд, еще больше раздувать межнациональный конфликт, который присутствует с самого начала. Важно, что молодой человек ездил в общественном транспорте с ножом. То есть он изначально готов был применить его "при случае". Значит ли это, что межэтническая обстановка в конкретном районе была накаленной? Возможно», — отметила Меркачева.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в ходе конфликта зарезали 18-летнего россиянина. Трагедия произошла в Электростали. Известно, что молодой человек Илья вступил в словесную перепалку в автобусе с другим пассажиром — 19-летним Имомали.

На остановке группа молодых людей вышла из транспорта, после чего между ними завязалась потасовка. Россиянин получил колото-резаную рану шеи и поясницы. Его госпитализировали, но не успели спасти.

