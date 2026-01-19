Реклама

18:19, 19 января 2026Силовые структуры

В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

В Подмосковье после ссоры в автобусе зарезали 18-летнего россиянина
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Подмосковье в ходе конфликта зарезали 18-летнего россиянина. Трагедия произошла в Электростали. Известно, что молодой человек по имени Илья вступил в словесную перепалку в автобусе с другим пассажиром — 19-летним Имомали.

На остановке группа молодых людей вышла из транспорта, после чего между ними завязалась потасовка. Россиянин получил колото-резаную рану шеи и поясницы. Его госпитализировали, но не успели спасти.

Конфликт начался из-за поведения молодых людей

Начало потасовки попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах компания парней в салоне автобуса показывает кому-то язык и средний палец. Заметивший это юноша подошел к молодым людям и сделал им замечание. Началась словесная перепалка, в результате которой оппоненты вышли из автобуса на ближайшей остановке.

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

На остановке началась драка, в ходе которой в Имомали выстрелили из ракетницы. После этого он достал нож и трижды ударил им Илью.

Подозреваемого в убийстве задержали

В Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону сообщили, что юноша задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Следователи установили, что 18 января у группы молодых людей произошел конфликт с пассажиром автобуса. «Когда участники конфликта покинули салон, на остановке между ними началась драка, в ходе которой 19-летний молодой человек достал нож и нанес пострадавшему удары в область шеи и туловища», — рассказали в ведомстве.

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Там добавили, что потерпевшему оказали медицинскую помощь, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Следователи и криминалисты осматривают место преступления и изучают записи с камер наблюдения. Устанавливаются все участники конфликта.

Опубликовано фото задержанного за расправу в автобусе

На камерах видеонаблюдения видно лицо юноши в крови. По данным MSK1.RU, задержанный — уроженец Таджикистана. Он переехал с семьей в Кемерово, а затем уехал работать в Подмосковье. Родственники юноши рассказали, что он не выходит на связь.

Telegram-канал «Многонационал» утверждает, что Имомали уже получил российский паспорт.

    

