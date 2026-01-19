Начало смертельного конфликта в автобусе Подмосковья появилось на видео

Конфликт в Подмосковье, во время которого убили юношу, появился на видео

Начало конфликта в автобусе Подмосковья, в результате которого не выжил молодой человек, появилось на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как компания молодых людей из салона автобуса показывает кому-то язык и средний палец, после чего получает замечание от пассажира. Началась словесная перепалка, в результате которой оппоненты решают выйти на улицу для выяснения отношений.

На остановке началась драка. Компания также стала стрелять в сделавшего замечание из ракетницы. Тогда он достал нож и трижды ударил одного из юношей.

Ранее сообщалось, что молодого человека спасти не удалось. Он получил резаную рану шеи и поясницы.