Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 19 января 2026Силовые структуры

Начало смертельного конфликта в автобусе Подмосковья появилось на видео

Конфликт в Подмосковье, во время которого убили юношу, появился на видео
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Начало конфликта в автобусе Подмосковья, в результате которого не выжил молодой человек, появилось на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как компания молодых людей из салона автобуса показывает кому-то язык и средний палец, после чего получает замечание от пассажира. Началась словесная перепалка, в результате которой оппоненты решают выйти на улицу для выяснения отношений.

На остановке началась драка. Компания также стала стрелять в сделавшего замечание из ракетницы. Тогда он достал нож и трижды ударил одного из юношей.

Ранее сообщалось, что молодого человека спасти не удалось. Он получил резаную рану шеи и поясницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Морские суда массово перестали заходить в порты Одессы из-за ударов России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    47-летняя актриса Екатерина Климова раскрыла секрет красоты и стройности

    Уязвимость российских «Голиафов» и «Каракуртов» снизили

    Митя Фомин предсказал Москве взлет

    Авиакомпания уволила больного раком сотрудника и поплатилась

    Появилось фото задержанного за расправу в автобусе

    Начало смертельного конфликта в автобусе Подмосковья появилось на видео

    Минфин подсчитал ненефтегазовые доходы российского бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok