17:06, 19 января 2026Силовые структуры

Появилось фото задержанного за расправу в автобусе

Показали фото задержанного за убийство молодого человека в подмосковном автобусе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Показали фото задержанного за расправу с молодым человеком в подмосковном автобусе. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, подозреваемый задержан. Им оказался 19-летний молодой человек.

В Электростали в автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с 18-летним пассажиром. Покинув салон, на остановке между ними началась драка. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес пострадавшему удар в область шеи и туловища. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, но раны были несовместимы с жизнью.

Следователи и криминалисты осматривают место преступления, также изучают записи с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что зарезавший молодого россиянина в автобусе попался полицейским.

