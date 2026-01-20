Военкор показал ведущую на Славянск дорогу

Военкор Кулько показал кадры с ведущей на Славянск дорогой

Военный корреспондент Дмитрий Кулько показал дорогу, ведущую на Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Он поделился кадрами в своем Telegram-канале.

«Рельеф бугристый, ломаный, большие перепады высот. Холмы тянутся от Северска через Николаевку до Краматорска и самого Славянска. На хребтах — километры зигзагообразных траншей, разветвленная сеть блиндажей и даже бункеров», — написал военкор.

Он объяснил, что по этим причинам наступать на данном участке фронта тяжело. Однако, как рассказал Кулько, часть укрепрайонов уже была взята армией России. По его словам, успехов достигли бойцы 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск, ранее взявшей Северск. Военный корреспондент добавил, что в результате рывка данное подразделение за месяц продвинулось к Славянску на восемь километров.

Ранее о приближении к Славянску высказывался глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркивал, что это создает предпосылки для решения проблемы с полноценным возобновлением водоснабжения в регионе.