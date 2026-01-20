Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 20 января 2026Бывший СССР

Военкор показал ведущую на Славянск дорогу

Военкор Кулько показал кадры с ведущей на Славянск дорогой
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Военный корреспондент Дмитрий Кулько показал дорогу, ведущую на Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Он поделился кадрами в своем Telegram-канале.

«Рельеф бугристый, ломаный, большие перепады высот. Холмы тянутся от Северска через Николаевку до Краматорска и самого Славянска. На хребтах — километры зигзагообразных траншей, разветвленная сеть блиндажей и даже бункеров», — написал военкор.

Он объяснил, что по этим причинам наступать на данном участке фронта тяжело. Однако, как рассказал Кулько, часть укрепрайонов уже была взята армией России. По его словам, успехов достигли бойцы 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск, ранее взявшей Северск. Военный корреспондент добавил, что в результате рывка данное подразделение за месяц продвинулось к Славянску на восемь километров.

Ранее о приближении к Славянску высказывался глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркивал, что это создает предпосылки для решения проблемы с полноценным возобновлением водоснабжения в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пригрозили покупателям российской нефти огромными пошлинами

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Россиян стали обманывать через боты для обмена валют

    Минфин США сообщил об утрате Китаем доступа к венесуэльской нефти

    Россиянам рассказали о правильной подготовке к декретному отпуску

    Устроившую российским звездам тур в Куршевель сеть обвинили в снижении зарплат сотрудникам

    Судья потерял работу из-за сходства с Элвисом Пресли

    Предсказана вероятность новых мощных снегопадов на Камчатке

    Российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok