Евросоюз резко нарастил поставки одного вида продукции в Россию

РИА Новости: Экспорт сладостей из ЕС в Россию достиг двухлетнего максимума

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года экспорт сладостей из Евросоюза (ЕС) в Россию достиг двухлетнего максимума. О резком наращивании импорта этого вида продукции из западных стран сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Статистической службы (Eurostat).

За отчетный период доходы ЕС от поставок сладостей в Россию выросли на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2024 года и достигли отметки в 703,1 миллиона евро. Год к году показатель увеличился на 53,4 миллиона в денежном выражении. В 2023-м экспорт этой европейской продукции оценивался в 804,4 миллиона евро.

Самой востребованным товаром у российских импортеров стал шоколад. Его поставки из ЕС в январе-ноябре 2025-го выросли на 7 процентов, до 432,3 миллиона евро. Другой популярной категорией оказались выпечка (плюс 25 процентов год к году, до 198,1 миллиона евро). Главным поставщиком сладостей на российский рынок среди европейских стран осталась Германия, ее результат составил 279,9 миллиона евро. В топ-3 также попали Италия (135,1 миллиона) и Польша (88,8 миллиона).

Сладости остаются одной из немногих категорий европейской продукции, которая все еще поставляется на российский рынок. В целом же на фоне масштабных западных санкций двусторонняя торговля России и ЕС продолжает скатываться к минимальным значениям. Торгово-экономические связи, отмечал доцент РАНХиГС Николай Гапоненко, вряд ли восстановятся в течение ближайших десяти лет.