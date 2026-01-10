Реклама

Экономика
10:39, 10 января 2026Экономика

Оценены перспективы развития экономических отношений России и Европы

Гапоненко: Экономические отношения России и Европы не восстановятся за 10 лет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Экономические отношения России и Европы не восстановятся даже через 10 лет. Перспективы развития взаимодействия с Евросоюзом оценил доцент РАНХиГС Николай Гапоненко, выдержки из его доклада «Стратегический прогноз — Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 годов» публикует ТАСС.

По мнению эксперта, новые логистические маршруты и рынки сбыта, проложенные в Турцию, ОАЭ, Индию, Китай и страны Африки, уже частично компенсировали потерю торговли с Европой, и будут дальше развиваться, поскольку стали стратегическим приоритетом России.

При этом Гапоненко не исключил точечное взаимодействие с Европой по технически сложным вопросам. Например, по продлению и модификации сделок по транзиту газа и аммиака через территорию Украины или Турции, сотрудничеству в сфере ядерной энергетики, а также климату и Арктике, где интересы сторон пересекаются.

Эксперт подчеркнул, что в сложившихся условиях Россия будет стремиться минимизировать ущерб от разрыва связей, избирательно используя каналы коммуникации с Европой для решения конкретных задач, но при этом удваивать усилия по интеграции в альтернативные экономические экосистемы на Востоке и Юге.

Одновременно с этим, как полагает доцент, Европа будет вынуждена сочетать политику сдерживания с поиском минимально необходимых рабочих форматов взаимодействия там, где собственные экономические издержки от полного разрыва станут критическими.

«Основой для любых будущих моделей взаимодействия станет не партнерство, а "конкурентное сосуществование" с жестко очерченными и очень узкими зонами возможного прагматичного диалога», — заключил Гапоненко.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что темпы возвращения России в мировую экономику после завершения украинского конфликта могут оказаться достаточно высокими. По ее мнению, экономическое сотрудничество было бы выгодно всем сторонам.

