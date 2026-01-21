Готовность Китая подкармливать Северную Корею оценили

Ланьков: Китай не снимет КНДР с довольствия, пока соперничает с США

Власти Китая пока не готовы отказаться от экономической поддержки Северной Кореи. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков, комментируя новость о том, что торговля КНДР и Китая вернулась на допандемийный уровень.

«Китай не снимет КНДР с довольствия столько, сколько будет продолжаться противостояние Пекина и Вашингтона. То есть, возможно, на протяжении многих десятилетий», — считает профессор.

Он пояснил, что в Вашингтоне Китай рассматривают как долгосрочного соперника, и соперничество это будет продолжаться еще многие годы. Оно имеет глубокие причины и не связано с президентом США Дональдом Трампом или с его предшественником Джо Байденом. Пока противостояние двух экономических гигантов будет продолжаться, Китай останется заинтересован в стабильности на своих границах.

«А для этого надо подкармливать Северную Корею. Чем они и занимаются и будут заниматься еще очень долго», — уверен востоковед.

Он не исключил, что без китайской помощи КНДР, скорее всего, существовать не сможет, хотя точно сказать нельзя, тем более что если Северная Корея лишится китайской помощи, то найдет какую-то другую. Кроме того, даже без внешней поддержки Северная Корея сохранится, но это будет очень тяжелое время.

Специалисты Главного таможенного управления Китая подсчитали, что объем двусторонней торговли КНДР и КНР в 2025 году вырос на 25 процентов по сравнению 2024 годом и достиг 2,73 миллиарда долларов. Эта сумма была близка к 2,79 миллиардам долларов, зафиксированным в 2019 году, до двухлетнего спада, вызванного ограничениями на границе, связанными с пандемией.