12:20, 21 января 2026Россия

Известный ахматовец опубликовал обращение к «мразям» с обещанием мести

Ахматовец Аид пообещал мстить ВСУ за раненого священника Шестопалова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Известный командир одной из групп спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид опубликовал обращение к «мразям из Вооруженных сил Украины» (ВСУ) с обещанием мести. Пост он выложил в Telegram-канале.

Ахматовец Юнусов посвятил пост ситуации с другим членом спецназа «Ахмат» — отцом Евгением (Шестопаловым), священником Русской православной церкви, раненым в Курской области. Известно, что спасавший жителей Курской области во время вторжения ВСУ священник получил ранения при атаке дрона в начале января и лишился глаза.

Аид заявил, что действия ВСУ лишь подстегивают российских военных к более яростным атакам и пообещал мстить. «Отец Евгений — наш брат по оружию, пример храбрости, бесстрашия и веры в Бога. Поверьте мне, мрази из ВСУ, он будет отомщен. С еще большей яростью мы будем вас громить за нашего брата», — заявил Юнусов.

Ранее сообщалось, что отец Евгений перенес несколько сложнейших операций.

