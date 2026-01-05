Настоятель храма пострадал при атаке FPV-дрона в Курской области

В результате атаки FPV-дрона в Курской области ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. По предварительным данным, мужчина получил слепые осколочные ранения лица и левой ноги.
Политик отметил, что ему оказана первая медицинская помощь. «Врачи сделают все возможное для его поправки», — пообещал он.
Ранее стало известно, что украинский БПЛА атаковал многоэтажку на проспекте Плевицкой в Курске.