23:54, 5 января 2026Россия

Настоятель храма пострадал при атаке FPV-дрона в Курской области

Хинштейн: Настоятель Свято-Троицкого храма пострадал при атаке FPV-дрона в Судже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

В результате атаки FPV-дрона в Курской области ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. По предварительным данным, мужчина получил слепые осколочные ранения лица и левой ноги.

Политик отметил, что ему оказана первая медицинская помощь. «Врачи сделают все возможное для его поправки», — пообещал он.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА атаковал многоэтажку на проспекте Плевицкой в Курске.

