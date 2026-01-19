Российский священник лишился глаза после атаки украинского БПЛА

Хинштейн: Священник из Суджи лишился глаза после атаки украинского БПЛА

Священник из Суджи Курской области Евгений Шестопалов лишился глаза после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Хинштейн.

Он напомнил, что настоятель Свято-Троицкого храма отец Евгений получил ранение 6 января во время налета дрона.

Священнослужитель находится на лечении в московском госпитале. Шестопалов перенес несколько сложнейших операций, пояснил Хинштейн.

Курский губернатор подчеркнул, что священник, несмотря на пережитое, не падает духом.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции (СВО) украинский дрон атаковал машину, в которой находился священник из Пермского края отец Дорофей.

Ранения тогда получил боец, который находился в машине вместе со священником, а отца Дорофея спасла броня автомобиля.