Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 19 января 2026Россия

Российский священник лишился глаза после атаки украинского БПЛА

Хинштейн: Священник из Суджи лишился глаза после атаки украинского БПЛА
Майя Назарова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Священник из Суджи Курской области Евгений Шестопалов лишился глаза после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Хинштейн.

Он напомнил, что настоятель Свято-Троицкого храма отец Евгений получил ранение 6 января во время налета дрона.

Священнослужитель находится на лечении в московском госпитале. Шестопалов перенес несколько сложнейших операций, пояснил Хинштейн.

Курский губернатор подчеркнул, что священник, несмотря на пережитое, не падает духом.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции (СВО) украинский дрон атаковал машину, в которой находился священник из Пермского края отец Дорофей.

Ранения тогда получил боец, который находился в машине вместе со священником, а отца Дорофея спасла броня автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Бывшего мужа Николь Кидман уличили в романе с похожей на нее 26-летней девушкой

    Турист провалился под лед на замерзшем озере и был найден бездыханным

    Правительство Германии уличили в смене внешнеполитической ориентации

    Названы маскирующиеся под безобидное состояние симптомы рака желудка

    В Китае арестовали авторов новости об однополых отношениях между пандами

    «Калашников» рассказал о рембригадах в зоне СВО

    Обоснованность введения нового штрафа для российских водителей оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok