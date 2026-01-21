Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:57, 21 января 2026Интернет и СМИ

Известный журналист назвал уехавших из России людей «грязью из-под ногтей»

Журналист Гаспарян заявил, что уехавшие из РФ люди никому не нужны за рубежом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Известный российский журналист Армен Гаспарян заявил, что люди, уехавшие из РФ, никому не нужны за рубежом. В выпуске проекта Metametrica, доступном на Rutube, он также назвал эмигрантов «грязью из-под ногтей».

«Они искренне думали, что они приедут, [и их будет ждать] вечер в Лувре, бал в Версале. А выяснилось, что они там никому не нужны», — порассуждал Гаспарян, говоря о тех, кто покинул Россию.

Журналист также добавил, что с подобными проблемами столкнулись композитор Сергей Рахманинов, писатель Иван Бунин и певица Надежда Плевицкая, эмигрировавшие из России. Гаспарян заявил, что если даже такие известные люди оказались не востребованы за рубежом, то современные эмигранты, которых журналист счел «грязью из-под ногтей», тем более никому не будут нужны.

Ранее об уехавших из страны артистах высказался юморист Тимур Батрудинов. Он заявил, что не общается с коллегами, которые покинули страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп развернул самолет перед Давосом

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стало известно о нежелании Белого дома видеть Зеленского

    Трамп загадочно ответил на вопрос о захвате Гренландии

    Следователи опровергли еще одну версию пропажи семьи Усольцевых

    Названы вероятные сроки новых торгов по продаже аэропорта Домодедово

    Кличко выступил с обвинениями в адрес Зеленского

    В Европе забыли об Украине из-за Гренландии

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok