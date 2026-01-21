Известный журналист назвал уехавших из России людей «грязью из-под ногтей»

Журналист Гаспарян заявил, что уехавшие из РФ люди никому не нужны за рубежом

Известный российский журналист Армен Гаспарян заявил, что люди, уехавшие из РФ, никому не нужны за рубежом. В выпуске проекта Metametrica, доступном на Rutube, он также назвал эмигрантов «грязью из-под ногтей».

«Они искренне думали, что они приедут, [и их будет ждать] вечер в Лувре, бал в Версале. А выяснилось, что они там никому не нужны», — порассуждал Гаспарян, говоря о тех, кто покинул Россию.

Журналист также добавил, что с подобными проблемами столкнулись композитор Сергей Рахманинов, писатель Иван Бунин и певица Надежда Плевицкая, эмигрировавшие из России. Гаспарян заявил, что если даже такие известные люди оказались не востребованы за рубежом, то современные эмигранты, которых журналист счел «грязью из-под ногтей», тем более никому не будут нужны.

Ранее об уехавших из страны артистах высказался юморист Тимур Батрудинов. Он заявил, что не общается с коллегами, которые покинули страну.