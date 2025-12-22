Батрутдинов высказался об уехавших из России артистах

Юморист Батрутдинов заявил, что не общается с артистами, уехавшими из России

Резидент проекта Comedy Club, юморист Тимур Батрутдинов высказался об артистах, которые уехали из России. В интервью блогерше и журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube, он отметил, что не общается с ними.

Джугелия спросила у юмориста, со многими ли из покинувших Россию юмористов он прервал общение. «Это они прервали общение. Я ни с кем не прерывал (...). Вообще после того момента, когда люди разделились на "наших" и "не наших", сильно почистились поле и круг общения», — признался Батрутдинов.

Он уточнил, что речь идет, в частности, об уехавшем в США бывшем резиденте Comedy Club Таире Мамедове, с которым он раньше дружил. «Пускай он будет там, а я буду здесь», — добавил комик.

Ранее телеведущая и модель Оксана Федорова также высказалась об артистах, уехавших из России. Она заявила, что не следит за их жизнью.