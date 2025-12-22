Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:59, 22 декабря 2025Интернет и СМИ

Батрутдинов высказался об уехавших из России артистах

Юморист Батрутдинов заявил, что не общается с артистами, уехавшими из России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Резидент проекта Comedy Club, юморист Тимур Батрутдинов высказался об артистах, которые уехали из России. В интервью блогерше и журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube, он отметил, что не общается с ними.

Джугелия спросила у юмориста, со многими ли из покинувших Россию юмористов он прервал общение. «Это они прервали общение. Я ни с кем не прерывал (...). Вообще после того момента, когда люди разделились на "наших" и "не наших", сильно почистились поле и круг общения», — признался Батрутдинов.

Он уточнил, что речь идет, в частности, об уехавшем в США бывшем резиденте Comedy Club Таире Мамедове, с которым он раньше дружил. «Пускай он будет там, а я буду здесь», — добавил комик.

Ранее телеведущая и модель Оксана Федорова также высказалась об артистах, уехавших из России. Она заявила, что не следит за их жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Россиянам дали два совета по выбору качественной гирлянды

    Демократы потребовали расследовать сделки Уиткоффа

    МОК официально пригласил на Олимпиаду-2026 еще одного российского спортсмена

    Туриста нашли бездыханным в номере роскошного отеля Таиланда после встречи с трансгендером

    В Польше признали беззащитность Европы перед «Орешником»

    Голикова заявила об изменении в ситуации с рождаемостью в России

    В России раскритиковали озвученный в США призыв по переговорам с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok