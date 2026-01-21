Реклама

11:07, 21 января 2026

Кубань и Адыгея подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ

Кондратьев: Кубань и Адыгея подверглись массированной атаке дронов ВСУ
Краснодарский край и республика Адыгея подверглись массированной атаке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он рассказал, что в Тахтамукайском районе есть пострадавшие, и пожелал всем скорейшего выздоровления. Также Кондратьев уточнил, что при необходимости больницы готовы принять пострадавших.

Самая серьезная ситуация наблюдается сейчас в Северском районе. Губернатор сообщил об упавших на территорию многоквартирного дома обломках в поселке Афипском.

«В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», - отметил губернатор.

Поврежденными оказались два частных дома в Приморско-Ахтарске. Упавшие в Сочи обломки не нанесли ущерб зданиям.

