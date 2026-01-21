Массовое закрытие московских ресторанов объяснили

Замглавы R4S Буренко: Рестораны не могут работать при высоких арендных ставках

Предприятия общепита (рестораны, закусочные, кафе) не могут работать при очень высоких арендных ставках, которые в Москве достигают 250-300 тысяч рублей за квадратный метр в год. Об этом заявила заместитель главы компании R4S Ирина Буренко, ее комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Запредельно высокие арендные ставки, в частности, фиксируются в сегменте точек, которые имеют выход на улицу с пешеходной зоной/проезжей частью. Такой формат является наиболее привлекательным с точки зрения охвата посетителей. У подобных точек гораздо больше возможностей для привлечения максимального числа людей.

Однако сейчас владельцы многих ресторанов не могут потянуть внушительную арендную плату за такие помещения, отметила Буренко. Максимальный уровень арендных ставок, при которых предприятия общепита могут работать, составляет 100-150 тысяч рублей в год, пояснила эксперт.

На этом фоне выбор собственников недвижимости становится очевидным. Они все чаще делают его не в пользу рестораторов. В итоге последние вынуждены либо сворачивать свой бизнес, либо переходить в менее выгодные в плане охвата аудитории помещения, расположенные в переулках, дворах или на втором этаже зданий, резюмировала аналитик.

О массовом закрытии столичных баров и ресторанов сообщало ранее издание Baza. Только с начала января 2026 года в Москве прекратили работу 45 заведений общепита. По прогнозам экспертов, за весь год рискуют закрыться не менее 465 такого рода точек. В качестве одной из главных причин аналитики называют падение спроса.