18:36, 21 января 2026Россия

Москалькова высказалась о будущем обменов пленными между Россией и Украиной

Алан Босиков
Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Обмены пленными между Россией и Украиной могут в скором времени возобновиться. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит издание Daily Storm в Telegram.

Москалькова сообщила, что сейчас обменный процесс приостановлен. «Мы с украинским омбудсменом предлагали военным при договоренностях об обменах иметь в виду тех, кто долго находится в плену. Тех, кто по состоянию здоровья нуждаются. Раненые должны быть репатриированы без всяких условий. Эти предложения блокируются», — сказала Москалькова.

Вместе с тем российский омбудсмен выразила уверенность в необходимости возобновления обменов. Политические разногласия не должны влиять на вопросы гуманитарного взаимодействия, подчеркнула она. «Пленные должны возвращаться на родину. Гражданские должны быть спасены», — подытожила Москалькова.

Перед этим Москаллкова напомнила о судьбе 12 жителей Курской области, которых удерживают на Украине в качестве заложников. Она выразила непонимание того, зачем мирных жителей удерживают на территории иностранного государства.

