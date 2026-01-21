Премьер Израиля Нетаньяху согласился войти в «Совет мира» Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности войти в состав «Совета мира», созданного президентом США Дональдом Трампом для курирования плана по Газе. Об этом сообщает Fox News.

Его офис подтвердил 21 января, что премьер присоединится к организации. До этого политик критиковал формирование отдельного «Исполнительного совета Газы» с участием дипломатов Турции и Катара, назвав это несогласованным шагом.

Ранее стало известно, что многие страны-члены Евросоюза откажутся войти в состав продвигаемого США «Совета мира» по управлению сектором Газа. Большинство европейских стран опасаются, что «Совет мира», предложенный США, может ослабить роль ООН в качестве форума для разрешения глобальных кризисных ситуаций. У Евросоюза также вызывает опасения приглашение в совет президента России Владимира Путина.