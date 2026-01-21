Отец павшей от руки соседа школьницы требовал от полиции принять меры

Родители убитой в Инте школьницы жаловались на расправившегося с ней соседа

Отец 14-летней школьницы, павшей в Инте Республики Коми от руки соседа Алексея Левковского, неоднократно требовал от полиции принять меры. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, мужчина сообщал в полицию об угрозах, поступавших его семье со стороны буйного соседа. Левковский регулярно рисовал на почтовом ящике семьи могильные кресты и траурные ленты, звонил в дверь посреди ночи, писал оскорбления, а в 2024 году пытался уговорить знакомого расправиться с семьей за деньги.

Однако полиция отказала в возбуждении дела, поскольку не выявила состава преступления.

37-летний Алексей Левковский недавно переехал в дом, где проживала семья девочки. Он неоднократно ссорился с соседями, жильцы регулярно жаловались на него из-за громкой музыки и шумного поведения. После очередной ссоры он расправился с 14-летней соседкой, нанеся ей множество ранений.