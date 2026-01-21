Реклама

Силовые структуры
12:25, 21 января 2026Силовые структуры

Раскрыта личность расправившегося в подъезде с российской школьницей мужчины

Убийцей 14-летней школьницы в Инте оказался недавно переехавший в их дом мужчина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Раскрыта личность расправившегося в подъезде с 14-летней школьницей в Инте мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Им оказался 37-летний Алексей Левковский. Мужчина недавно переехал в дом, где проживала семья девочки. Он неоднократно ссорился с соседями из-за громкой музыки и шумного поведения. Местные жители регулярно жаловались на него и написали заявление в полицию. На него был составлен административный протокол.

По данным канала, Левковский поссорился с семьей пострадавшей и потом расправился с девочкой.

Ранее сообщалось, что потерпевшую обнаружили в нежилой квартире в том же подъезде, где она проживала с родителями.

