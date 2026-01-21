Конфликт с соседом привел к расправе над российской школьницей

Пропавшую школьницу из Инты нашли мертвой в нежилой квартире, задержан сосед

Школьницу из Инты, которая не вернулась домой после занятий несколько дней назад, нашли без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Коми.

Девочку обнаружили в нежилой квартире в том же подъезде, где она проживала с родителями. По подозрению в расправе задержан ее 37-летний сосед — с ним у семьи 14-летней школьницы был затяжной конфликт.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Мужчину намерены отправить под стражу.

Ранее сообщалось, что преступники, которые расправились с криптобизнесменом Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах, выдавали их пропажу за бегство от кредиторов.