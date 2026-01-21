Реклама

Силовые структуры
08:48, 21 января 2026Силовые структуры

Пропажу друга Дурова и его жены в ОАЭ выдавали за проблемы с кредиторами

СК: Убийство Романа Новака и его жены в ОАЭ выдавали за бегство от кредиторов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Преступники, которые расправились с криптобизнесменом Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), выдавали их пропажу за бегство от кредиторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя главка Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу Артема Черненко.

Родственники пары были уверены, что Новак скрывается от кредиторов, и поэтому долгое время не обращались в полицию. Первым с заявлением в правоохранительные органы пришел отец Анны — он сообщил, что дочь и зять уехали на встречу с инвестором и пропали.

С Новаком, который неоднократно называл себя другом основателя Telegram Павла Дурова, и его женой Анной расправились на съемной вилле в ОАЭ в 2025 году. Отмечалось, что криптобизнесмен создал приложение для быстрых криптовалютных переводов Fintopio. Для разработки сервиса он привлек около 500 миллионов долларов инвестиций, а после получения денег исчез. Расчлененных супругов нашли в пустыне в ноябре.

В январе 2026-го их тела доставили в Россию.

