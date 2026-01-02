Реклама

00:26, 2 января 2026Силовые структуры

Тела расчлененных в ОАЭ друга Павла Дурова и его жены доставили в Петербург

Александра Синицына
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Тела криптобизнесмена Романа Новака, неоднократно называвшего себя другом основателя Telegram Павла Дурова, и его жены Анны, которых расчленили в октябре в ОАЭ, доставили в Санкт-Петербург. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тела Романа Новака и его жены Анны доставили самолетом в Петербург», — указал источник агентства.

С российским криптотрейдером Романом Новаком и его супругой Анной расправились на съемной вилле в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечалось, что Новак создал приложение для быстрых криптовалютных переводов Fintopio, для его разработки он привлек порядка 500 миллионов долларов инвестиций, а после получения денег исчез.

Тела супругов нашли в пустыне в ноябре. Сообщалось, что подозреваемые в причастности к расправе над Новаком и его женой Анной в ОАЭ похитили их с целью вымогательства криптовалюты.

