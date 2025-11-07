Криптотрейдера Романа Новака и его жену расчленили на съемной вилле в ОАЭ

С российским криптотрейдером Романом Новаком и его супругой Анной расправились на съемной вилле в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как пишет «Фонтанка», стали известны обстоятельства и имена непосредственных исполнителей, подозреваемые задержаны.

Роман Новак, неоднократно называвший себя другом предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова, является создателем приложения для быстрых криптовалютных переводов Fintopio. Для его разработки он привлек порядка 500 миллионов долларов инвестиций, а после получения денег исчез.

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратились с заявлением родственники, было возбуждено уголовное дело. Роман и Анна перестали выходить на связь с семьей в России примерно месяц назад. Следователи установили, что 2 октября они должны были встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера, там они пересели в другой автомобиль и уехали. Тогда связь оборвалась.

Роман Новак и его жена Анна Фото: @t0r

Семью похитили ради денег на криптокошельке Новака

Новака с женой похитили с целью вымогательства денег, однако предполагаемые преступники не нашли желаемых средств. Уточняется, что целью был криптокошелек Романа Новака, на котором, как предполагалось, лежат миллиарды долларов. Роман дал пароль, но кошелек оказался пустым. Известно, что на встречу с Новаком приехал человек на Range Rover. Пара села к нему в салон и уехала на виллу — их заманили под предлогом беседы с потенциальными инвесторами. Поздней ночью на той же парковке оказался автомобиль Ford. Затем его видели в соседнем эмирате Эль-Фуджайра у торгового центра — мужчина выбрасывал в баки крупные мусорные пакеты.

На данный момент задержаны восемь человек, четверо из них — простые дропы, которые арендовали машину и виллу, покупали ножи и заманивали жертв. «Фонтанке» известно о троих, которых считают организаторами. Это 53-летний Константин, 46-летний Юрий и 45-летний Владимир. Двое старших — уроженцы Санкт-Петербурга, третий — из Казахстана. Все трое после случившегося вернулись в Петербург, в данный момент они задержаны. Среди дропов также известно о 22-летнем мужчине из Ленинградской области.

Роман Новак неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей

Как пишет 78.ru, петербуржец в 2018 году был осужден за мошенничество в особо крупном размере. После освобождения он часто ездил в Дубай. В 2023 году Новак создал криптопроект Fintopio, офис которого открыл в финансовом центре ОАЭ.

Также есть информация, что в беседах с будущими инвесторами Новак нередко ссылался на инсайдерскую информацию, якобы полученную из окружения Павла Дурова. Бизнесмен также представлялся членом совета директоров Telegram и «заместителем» вице-президента приложения. Людям предлагали облигации приложения со скидкой, а также токены TON с дисконтом 30–50 процентов при заморозке на три года и фиксированный доход. Минимальный взнос составлял от миллиона долларов, но для состоятельных клиентов была предусмотрена рассрочка. Инвесторам говорили, что их вложения «разморозятся» в 2025 году, но затем при попытке вывести средства оказывалось, что токенов нет.