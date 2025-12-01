Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 1 декабря 2025Силовые структуры

Обнаружен расчлененный в ОАЭ друг Павла Дурова

В пустыне ОАЭ 2 недели назад найден расчлененный криптобизнесмен Новак с женой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @t0r

Расчлененный в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) криптотрейдер и друг Павла Дурова Роман Новак с супругой найдены в пустыне две недели назад. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, останки Новака и его жены были найдены еще в начале ноября, но тогда эта информация не нашла подтверждения.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в причастности к расправе над Новаком и его женой Анной в ОАЭ похитили их с целью вымогательства криптовалюты.

Роман Новак оставил в России долги на сумму свыше 6,4 миллиона рублей. В отношении него открыты девять исполнительных производств, часть из которых прекращена, говорится в судебных и других материалах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Война и безумие!» Во Франции в шоке от разговоров о превентивных ударах НАТО по России

    Россияне разлюбили один вид ресторанов

    В России начнут собирать биометрию у иностранцев на границе

    Индия не устояла перед большими скидками на российскую нефть

    Российским чиновникам пообещали крупные премии за одно действие

    В Москве взорвался автомобиль крупного специалиста по квантовой электронике. В деле появился украинский след

    Блогерша показала простой способ продлить срок службы капроновых колготок

    Отечественному автомобильному рынку предрекли резкое снижение продаж

    В Германии решили сэкономить на Рождестве

    Десятки подростков в черных масках на улицах перепугали россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости