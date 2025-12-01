Обнаружен расчлененный в ОАЭ друг Павла Дурова

В пустыне ОАЭ 2 недели назад найден расчлененный криптобизнесмен Новак с женой

Расчлененный в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) криптотрейдер и друг Павла Дурова Роман Новак с супругой найдены в пустыне две недели назад. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, останки Новака и его жены были найдены еще в начале ноября, но тогда эта информация не нашла подтверждения.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в причастности к расправе над Новаком и его женой Анной в ОАЭ похитили их с целью вымогательства криптовалюты.

Роман Новак оставил в России долги на сумму свыше 6,4 миллиона рублей. В отношении него открыты девять исполнительных производств, часть из которых прекращена, говорится в судебных и других материалах.