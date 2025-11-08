У расчлененного в ОАЭ друга Павла Дурова нашли многомиллионные долги

Убитый в ОАЭ криптобизнесмен Новак накопил долгов более чем на 6,4 млн рублей

Криптотрейдер Роман Новак, убитый на съемной вилле в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), оставил в России долги на сумму свыше 6,4 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточняется, часть долгов из этой суммы взыскивают в принудительном порядке. По информации агентства, преимущественно речь идет об ущербе, причиненном преступлением.

В отношении бизнесмена открыты девять исполнительных производств, часть из которых прекращена, говорится в судебных и других материалах.

Ранее стало известно, что Новак перед смертью просил в долг 400 тысяч долларов. При этом Shot писал, что криптотрейдер задолжал российским бизнесменам миллионы рублей.

Утром 7 ноября сообщалось, что в Петербурге следователи возбудили дело по факту пропажи Новака и его жены Анны. По некоторым данным, супругов расчленили на съемной вилле в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.