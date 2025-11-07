Силовые структуры
Появились новые подробности о расчлененном в ОАЭ друге Павла Дурова

Mash: Криптобизнесмен Новак перед смертью просил в долг 400 тысяч долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: freestocks / Unsplash

Криптотрейдер Роман Новак перед смертью просил в долг 400 тысяч долларов — он писал, что якобы застрял в горах на границе с Оманом. Новые подробности о российском криптобизнесмене раскрывает Mash в Telegram-канале.

Выяснилось, что он занимал два раза по 200 тысяч долларов — первую сумму Новак вернул вовремя, вторую — с задержкой. «На третью попытку, после отказов в займе — предлагал продать долю в своей компании: оказалось, он выпрашивал деньги у всех подряд», — говорится в публикации.

Ранее Shot писал, что криптотрейдер должен российским бизнесменам около семи миллионов рублей. Также работавшие с Новаком рассказали, что в первые месяцы тот щедро одаривал их, снял этаж в петербургском бизнес-центре, однако вскоре перестал платить зарплату, ссылаясь на проблемы со здоровьем у жены и ребенка.

Утром 7 ноября стало известно, что в Петербурге следователи возбудили дело по факту пропажи Новака и его жены Анны. Сообщалось, что супругов расчленили на съемной вилле в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

