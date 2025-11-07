Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:50, 7 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты долги в России расчлененного друга Павла Дурова

Shot: Криптоинвестор Новак должен в России около 7 млн руб.
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Роман Новак

Роман Новак. Фото: @t0r

Криптотрейдер Роман Новак должен российским бизнесменам около семи миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, в 2016-2017 годах Новак пообещал совладельцу проекта «Спорт в народ» внести более 6,3 миллиона рублей на счета компании, однако около половины из них он присвоил. По этой же схеме Новак обманул совладельца компании Transcrypt, похитив порядка четырех миллионов.

Также работавшие с Новаком рассказали, что в первые месяцы тот щедро одаривал их, снял этаж в петербургском бизнес-центре, однако вскоре перестал платить зарплату, ссылаясь на проблемы со здоровьем у жены и ребенка.

После этого у Новака появился долг перед российскими судебными приставами в размере около семи миллионов рублей. Сам он уехал из России и скрывался в разных странах.

Утром 7 ноября стало известно, что в Петербурге следователи возбудили дело по факту пропажи Новака и его жены Анны. Сообщалось, что пару расчленили на съемной вилле ОАЭ.

Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Расцвет «магазинов для бедных» в России объяснили

    На российском рынке жилья заметили тревожный тренд

    В поведении Трампа заметили странности

    Возможности россиян взять ипотеку в 2026 году оценили

    Российская пятиклассница выпала из окна 16-го этажа

    Выпуск стали в России рухнул

    В РСТ оценили влияние новых визовых ограничений Европы на россиян

    В руководстве Генпрокуратуры России начались кадровые перестановки

    В Европе раскрыли последствия запрета на мультивизы для уже получивших шенген россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости