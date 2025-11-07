Раскрыты долги в России расчлененного друга Павла Дурова

Shot: Криптоинвестор Новак должен в России около 7 млн руб.

Криптотрейдер Роман Новак должен российским бизнесменам около семи миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, в 2016-2017 годах Новак пообещал совладельцу проекта «Спорт в народ» внести более 6,3 миллиона рублей на счета компании, однако около половины из них он присвоил. По этой же схеме Новак обманул совладельца компании Transcrypt, похитив порядка четырех миллионов.

Также работавшие с Новаком рассказали, что в первые месяцы тот щедро одаривал их, снял этаж в петербургском бизнес-центре, однако вскоре перестал платить зарплату, ссылаясь на проблемы со здоровьем у жены и ребенка.

После этого у Новака появился долг перед российскими судебными приставами в размере около семи миллионов рублей. Сам он уехал из России и скрывался в разных странах.

Утром 7 ноября стало известно, что в Петербурге следователи возбудили дело по факту пропажи Новака и его жены Анны. Сообщалось, что пару расчленили на съемной вилле ОАЭ.

Новака называют другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.