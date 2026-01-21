Реклама

06:30, 21 января 2026

Вероятность полного отказа США от поддержки Украины оценили

Варвара Кошечкина
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от поддержки Украины, допустил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Вероятность подобного сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее чиновники в Европе обеспокоились тем, что Трамп может пригрозить полностью отказаться от поддержки Украины, чтобы оказать давление на европейцев по вопросу Гренландии.

«О политике судят по делам. Самую опасность европейцы как раз видят в делах Трампа, потому что в реальности у него совсем другие приоритеты внешнеполитические, и он это реализовывает на практике. Это Венесуэла, Иран, Гренландия, Китай. И они видят, что ему уже не до Украины и отказ от поддержки Украины — это самый сильный рычаг и на саму Украину, и на европейцев, которые привыкли жить под американским зонтиком безопасности», — высказался политолог.

Блохин допустил, что Трамп может полностью отказаться от поддержки Киева. Однако ему нужно выйти из Украины, сохранив лицо, чтобы это не выглядело, как бегство из Афганистана при бывшем президенте Джо Байдене, отметил собеседник «Ленты.ру».

«Сохранить лицо можно, только получив прибыль. С Украины эту прибыль трудно получить, поэтому Трамп хочет трансформировать эту упущенную прибыль в какой-либо политический престиж, какие-либо политические очки. Эти политические очки можно получить только, скорее всего, за счет взаимодействия с Россией, каких-то прорывов, и не только в мирном соглашении. Он же любитель сделок различных в экономической сфере, в сфере стратегической стабильности», — поделился эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства получил от США приглашение войти в состав международного «Совета мира» по сектору Газа. Он добавил, что Москва надеется на контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов предложения.

