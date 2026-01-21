Реклама

05:02, 21 января 2026

Отсутствие Зеленского на форуме в Давосе объяснили

Журналист Боуз: Зеленский не поехал в Давос из-за нежелания встречаться с ним
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз высказался о причинах, по которым президент Украины Владимир Зеленский не поехал на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом он написал в социальной сети Х.

Боуз объяснил отсутствие Зеленского на форуме в Давосе и подчеркнул, что лидеры других стран выразили нежелание встречаться с ним.

«Ходили слухи, что Зеленский собирался "потребовать создания нового триллионного фонда для Украины". В действительности, как мне говорят источники, никто не хотел с ним встречаться, включая президента [США Дональда] Трампа», — отметил он.

Раее Боуз предупредил Зеленского о последствиях после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина. «Для Зеленского это ничем хорошим не закончится», — сказал он.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят вопросы мировой экономики и международной безопасности.

