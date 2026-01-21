Реклама

13:37, 21 января 2026

Предсказано противостояние «Совета мира» Трампа и ООН

Политолог Дубравский: Совет мира будет претендовать на роль глобального центра
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
«Совет мира», который планирует создать президент США Дональд Трамп, будет претендовать на роль центра принятия глобальных решений и конкурировать с ООН. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«ООН и "Совет мира" потенциально могут бороться за статус центра принятия глобальных решений», — заметил он.

По мнению эксперта, это станет возможно, если Совет справится со своей первоочередной задачей — урегулирование конфликта Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС и восстановления Газы. Далее он сможет заняться другими кризисами и глобальными проблемами — от экологических вызовов до дефицита питьевой воды. И в этом случае возможна его конкуренция со структурами ООН, заметил политолог.

Ранее Дубравский нашел выгоду для России в новой стратегии Трампа. По словам эксперта, Москва может сосредоточиться на более близких ей регионах.

