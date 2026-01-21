Предсказано противостояние «Совета мира» Трампа и ООН

Политолог Дубравский: Совет мира будет претендовать на роль глобального центра

«Совет мира», который планирует создать президент США Дональд Трамп, будет претендовать на роль центра принятия глобальных решений и конкурировать с ООН. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«ООН и "Совет мира" потенциально могут бороться за статус центра принятия глобальных решений», — заметил он.

По мнению эксперта, это станет возможно, если Совет справится со своей первоочередной задачей — урегулирование конфликта Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС и восстановления Газы. Далее он сможет заняться другими кризисами и глобальными проблемами — от экологических вызовов до дефицита питьевой воды. И в этом случае возможна его конкуренция со структурами ООН, заметил политолог.

