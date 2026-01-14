Реклама

14 января 2026

В новой стратегии Трампа нашли выгоду России

Виктория Кондратьева
Фото: Alex Wong / Getty Images

Новая стратегия президента США Дональд Трампа — которая заключается в повышенном внимании на делах Западного полушария — открывает возможности для России во внешней политике. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«В условиях новой Стратегии национальной безопасности США России выгоднее концентрироваться на близких регионах и оставаться буфером между Европой и Азией», — указал эксперт.

Дубравский также обратил внимание, что даже при нынешних отношениях с Европейским союзом (ЕС) «там остаются силы, готовые к диалогу, и через несколько электоральных циклов они могут прийти к власти». По его словам, все это укладывается в современную ситуацию, где идеология и международное право отходят на второй план, а решающее значение получают сила, экономика и союзы.

19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, это принесет пользу. При этом он подчеркнул, что сделать это следует в ближайшее время.

