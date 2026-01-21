Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:48, 21 января 2026Мир

Раскрыты новые подробности переговоров России и США по Украине

Bloomberg: РФ получила согласованный с Европой и Украиной черновик мирного плана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

В начале января Россия получила от США согласованный с Киевом и странами Европы черновик мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В начале этого месяца [президент России Владимир] Путин получил через своего помощника Кирилла Дмитриева черновик мирного плана, который был согласован с украинскими и европейскими коллегами», — говорится в публикации.

Отмечается, что документы были неофициально переданы Москве для ознакомления, чтобы Путин мог подготовить ответ и предложить правки перед ожидаемым визитом спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

По данным источников издания, в новой версии мирного плана многие вопросы, представляющие интерес для российской стороны, либо не были затронуты, либо были сформулированы неудовлетворительным для Кремля образом. Однако включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, были восприняты положительно, поэтому в Москве расценили новое предложение Вашингтона как значительный шаг вперед.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло отношение Москвы к участию зятя Трампа Джареда Кушнера в переговорах по Украине. По информации издания, российская сторона положительно оценила роль Кушнера в обсуждениях и считает, что он помог структурировать переговорный процесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испаряет ядовитый газ». В зоне СВО обнаружили опасную «химическую приблуду» ВСУ. Как она выглядит и действует?

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Госдума отказалась ограничивать вывод денег из страны мигрантами

    Звезда сериала «Очень странные дела» кардинально сменила имидж

    Адама Кадырова показали на видео на фоне слухов о возможном ДТП с его участием

    Россияне добились максимального показателя посещаемости Японии в 2025 году

    Мировые рынки залихорадило из-за новых угроз Трампа

    Российский «Модуль» запустит спутники ДЗЗ

    Россиян научили выбирать лопаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok