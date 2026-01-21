Разбившего табличку в память об Анне Политковской в Москве нашли и наказали

Разбившего табличку в память о журналистке Анне Политковской в Москве нашли и наказали. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.

Уточняется, что на россиянина составили административный протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали. Разбившим мемориальную доску оказался А. Филиппов.

По информации суда, штраф мужчине за уничтожение мемориала составил тысячу рублей.

В Политковскую выстрелили несколько раз в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Медикам спасти ее не удалось. Осужденный за расправу над ней бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов получил помилование