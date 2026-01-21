Реклама

Экономика
09:24, 21 января 2026

Россияне поделились кадрами северных сияний

Северные сияния наблюдали жители Дальнего Востока и Центральной России
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вадим Романов / РИА Новости

Северное сияние смогли увидеть жители Дальнего Востока и даже Центральной России, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Явление могли наблюдать жители от Петропавловска-Камчатского до Хабаровского края. Также кадрами поделились жители Новосибирской и Иркутской областей.

Полярное сияние дошло и до Центральной России: его смогли запечатлеть в Рязанской области.

Ранее во вторник, 20 января, на Земле началась вторая вспышка сильной магнитной бури. Ее значения подбирались к уровню G4 (очень сильная магнитная буря). В ночь на вторник мощность бури практически достигла экстремального уровня G5 — максимальное значение колебаний составило G4.7

