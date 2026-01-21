Россиянин ворвался в чужую квартиру и облил пару с годовалым ребенком химвеществом

Житель Подмосковья ворвался в чужую квартиру в подмосковной Балашихе и облил пару с годовалым ребенком химическим веществом из баллончика. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По словам пострадавших, ночью соседи сильно шумели, в результате чего семье пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить жильцов. На утро им отключили свет. Когда россиянин вышел в подъезд, чтобы включить рубильник, на него якобы напал сосед, облив содержимым химического баллончика.

Глава семьи рассказал, что затем сосед ворвался в квартиру и облил тем же веществом его жену и годовалого ребенка.

По данным канала, вся семья получила ожоги. Ребенка доставили в больницу. Пострадавшие написали заявление в полицию.

