12:09, 21 января 2026Россия

Россиянин ворвался в чужую квартиру и облил пару с годовалым ребенком химвеществом

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Житель Подмосковья ворвался в чужую квартиру в подмосковной Балашихе и облил пару с годовалым ребенком химическим веществом из баллончика. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По словам пострадавших, ночью соседи сильно шумели, в результате чего семье пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить жильцов. На утро им отключили свет. Когда россиянин вышел в подъезд, чтобы включить рубильник, на него якобы напал сосед, облив содержимым химического баллончика.

Глава семьи рассказал, что затем сосед ворвался в квартиру и облил тем же веществом его жену и годовалого ребенка.

По данным канала, вся семья получила ожоги. Ребенка доставили в больницу. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный мужчина ворвался в чужую квартиру, избил пенсионерку и вылез на подоконник. Нападавший не выжил.

