Российский школьник получил срок после съемки в военкомате

Во Владимирской области осудили подростка за участие в запрещенной организации

Во Владимирской области осудили подростка за участие в запрещенной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Юноша признан виновным по статье 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2025 года 16-летний парень после общения в одном из мессенджеров с неустановленными пользователями вступил в организацию, которая признана террористической в России. Он принял присягу и стал выполнять задания от представителей.

13 февраля по заданию кураторов он провел съемку военного учетного стола одного из округов Москвы и отправил видео заказчику, за что получил девять тысяч рублей. 25 февраля подросток приехал во Владимирскую область и снимал объект транспортной инфраструктуры. Он был задержан на месте совершения преступления. Во время следствия несовершеннолетний содержался под стражей.

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, до совершеннолетия он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок.