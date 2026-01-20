Реклама

17:38, 20 января 2026Силовые структуры

Российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок

В Петербурге осудили школьницу за фото основателя террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге осудили школьницу за фото основателя террористической организации. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Она признана виновной по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным издания, 16-летняя школьница разместила на стенде в учебном заведении фотографии Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Алексея Левкина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) с подписью «Герой России». Капустин является основателем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России). Факт размещения снимков в школе обнаружили спустя три дня.

Первый западный военный суд приговорил ее к четырем годам воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что призывы в интернете закончились для россиянина колонией.

