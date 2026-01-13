Призывы в интернете закончились для россиянина колонией

В Забайкальском крае суд приговорил к пяти годам колонии общего режима местного жителя за призывы в интернете. Об этом пишет «Интерфакс».
Мужчину признали виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Ранее он уже привлекался к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, экстремизм и разжигание вражды.
По версии следствия, осужденный размещал в одной из социальных сетей призывы к насильственному изменению конституционного строя России.
Ранее в Архангельске арестовали мужчину за пропаганду терроризма.