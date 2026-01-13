Реклама

10:21, 13 января 2026Силовые структуры

Призывы в интернете закончились для россиянина колонией

В Забайкалье суд приговорил мужчину к 5 годам за призывы в интернете
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Забайкальском крае суд приговорил к пяти годам колонии общего режима местного жителя за призывы в интернете. Об этом пишет «Интерфакс».

Мужчину признали виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Ранее он уже привлекался к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, экстремизм и разжигание вражды.

По версии следствия, осужденный размещал в одной из социальных сетей призывы к насильственному изменению конституционного строя России.

Ранее в Архангельске арестовали мужчину за пропаганду терроризма.

