Россиянин оказался под угрозой 20-летнего срока в колонии за комментарий в интернете

В Архангельске арестовали мужчину за пропаганду терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета») УК РФ.
По данным агентства, местный 48-летний житель города оправдывал и пропагандировал терроризм. В апреле этого года в одном из мессенджеров он высказался в поддержку осуществления террористической деятельности и разместил комментарий с оправданием.
Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность, подозреваемый задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. У него дома проведен обыск и изъяты носители информации.
По данной статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что россиянин получил 27 лет колонии за участие в подготовке теракта.