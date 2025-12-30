Реклама

Силовые структуры
13:42, 30 декабря 2025

Россиянин оказался под угрозой 20-летнего срока в колонии за комментарий в интернете

В Архангельске арестовали мужчину за пропаганду терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Архангельске арестовали мужчину за пропаганду терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета») УК РФ.

По данным агентства, местный 48-летний житель города оправдывал и пропагандировал терроризм. В апреле этого года в одном из мессенджеров он высказался в поддержку осуществления террористической деятельности и разместил комментарий с оправданием.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность, подозреваемый задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. У него дома проведен обыск и изъяты носители информации.

По данной статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 27 лет колонии за участие в подготовке теракта.

