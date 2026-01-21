Российский военкор назвал две цели удара ВСУ по Адыгее

Военкор Поддубный: Ударом по Адыгее ВСУ хотели нанести ущерб и посеять панику

Атакой на Республику Адыгея на юге России ВСУ хотели достичь двух целей. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

Об атаке дронов ВСУ на республику стало известно в ночь на 21 января. В результате начался пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Новая Адыгея. Повреждения получили квартиры и припаркованные на улице автомобили, 15 машин сгорело.

Помимо цели нанести ущерб, ВСУ хотели посеять панику среди россиян, считает Поддубный. Такая стратегия приблизит наступление неблагоприятных последствий уже на самой Украине, уверен журналист. «Российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима системно наносят массированные комбинированные удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины», — напомнил он.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в результате атаки на возглавляемый им регион пострадали 13 человек. Девять из них госпитализированы. Еще 27 жителей поселка находятся в пункте временного размещения.