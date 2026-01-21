Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 21 января 2026Россия

Российский военкор назвал две цели удара ВСУ по Адыгее

Военкор Поддубный: Ударом по Адыгее ВСУ хотели нанести ущерб и посеять панику
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Social Media / Reuters

Атакой на Республику Адыгея на юге России ВСУ хотели достичь двух целей. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

Об атаке дронов ВСУ на республику стало известно в ночь на 21 января. В результате начался пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Новая Адыгея. Повреждения получили квартиры и припаркованные на улице автомобили, 15 машин сгорело.

Помимо цели нанести ущерб, ВСУ хотели посеять панику среди россиян, считает Поддубный. Такая стратегия приблизит наступление неблагоприятных последствий уже на самой Украине, уверен журналист. «Российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима системно наносят массированные комбинированные удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины», — напомнил он.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в результате атаки на возглавляемый им регион пострадали 13 человек. Девять из них госпитализированы. Еще 27 жителей поселка находятся в пункте временного размещения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Часы Rolex, Land Rover и счет в Цюрихе. Посчитано имущество Зеленского и его супруги

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Раскрыты подробности ликвидации готовивших нападение на российских полицейских террористов

    Российский оперуполномоченный поплатился за раскрытие секретной информации

    Части россиян пообещали трескучие морозы

    Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании

    ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ

    Летевший в Магадан самолет вынужденно сел в другом городе

    Россиянам представят новые шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok