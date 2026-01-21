Реклама

10:53, 21 января 2026

Число пострадавших при атаке ВСУ на Адыгею выросло

Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о 13 пострадавших при ночной атаке ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Фото: Telegram-канал «Мурат Кумпилов»

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Адыгею выросло до 13. Это следует из сообщения главы республики Мурата Кумпилова в Telegram.

По его словам, в больницах остаются девять человек. Семеро из них госпитализированы в поселке Энем, еще двое находятся в больнице Краснодара. «Двое находятся а реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет», — подчеркнул Кумпилов.

Он также сообщил, что в пункте временного размещения находятся 27 жителей поселка Новая Адыгея, где после атаки беспилотников загорелся многоквартирный дом.

Ранее местная жительница пожаловалась, что пожарные прибыли на место возгорания после атаки дронов лишь через час.

ВСУ атаковали республику в ночь на 21 января. Начавшийся в результате пожар повредил не менее 25 квартир жилого дома в поселке Новая Адыгея. Также полностью сгорели 15 машин, еще несколько повреждены. Очевидцы сняли последствия налета на видео. На кадрах видно полыхающие автомобили и разбросанные по земле обломки.

