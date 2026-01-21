Появилось видео мощного пожара после ночного налета ВСУ на российский регион

Появилось видео мощного пожара после ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Адыгею. Кадры из региона опубликовал Telegram-канал Shot.
На выложенных кадрах видно полыхающие автомобили и разбросанные по земле обломки.
При атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ в многоквартирном доме в ауле Новая Адыгея начался пожар. В результате пострадали одиннадцать человек, в том числе двое детей. Сгорело 15 автомобилей, еще несколько десятков машин повреждены.
Известно, что пожарные приехали на место возгорания лишь через час.