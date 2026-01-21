Появилось видео мощного пожара после ночного налета ВСУ на российский регион

Shot опубликовал кадры пожара после атаки ВСУ на аул Новая Адыгея

Появилось видео мощного пожара после ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Адыгею. Кадры из региона опубликовал Telegram-канал Shot.

На выложенных кадрах видно полыхающие автомобили и разбросанные по земле обломки.

При атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ в многоквартирном доме в ауле Новая Адыгея начался пожар. В результате пострадали одиннадцать человек, в том числе двое детей. Сгорело 15 автомобилей, еще несколько десятков машин повреждены.

Известно, что пожарные приехали на место возгорания лишь через час.