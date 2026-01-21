Сообщение об отмене «северной» надбавки в Мурманской области оказалось фейком

Оперштаб Мурманской области опроверг сообщение об отмене «северной» надбавки

Появившиеся в сети данные об отмене «северной» надбавки к заработной плате в Мурманской области из-за дефицита бюджета являются недостоверными. Оперативный штаб региона опроверг эти сведения.

Публиковался скриншот одного из региональных СМИ — Nord-News.ru — о том, что в области якобы отменят региональную процентную надбавку работникам госучреждений. В региональном Министерстве финансов якобы пояснили, что текущие экономические условия и сокращение налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков привели к невозможности исполнения социальных обязательств в прежних объемах.

Nord-News опровергло публикацию такого материала. «Такую информацию наше информационное агентство не публиковало — она вымышлена. Мы используем только проверенные источники», — заявили в редакции. При этом сайт не взламывали, злоумышленники воспользовались графическими редакторами или нейросетями, чтобы создать правдоподобную новость.

Оперштаб Мурманской области также прокомментировал информацию, появившуюся в сети. Там заявили, что это фейк. «Распространение такой информации — один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», — указали в оперштабе.

В 2024 году президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату в полном объеме надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. «Для всех жителей Мурманской области возвращение «полярок» имеет огромное значение. В 2020 году мы приняли решение об их введении за счет регионального бюджета для молодежи с первого дня работы в бюджетной системе Мурманской области. Этот инструмент будет работать для всех, кто работает и живет на территории нашего региона. Это серьезная победа», — говорил тогда губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Об отмене процентной «северной» надбавки к зарплате не может идти речи, поскольку ее выплата закреплена в федеральном законе от 19 февраля 1993 года «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Информация об отмене «северных» надбавок в Мурманской области не получила широкого распространения в российских СМИ. Ряд изданий опубликовал опровержение этих сведений — 51.RU, «Ведомости», kp.ru, ТАСС, «Ридус».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».