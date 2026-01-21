Реклама

Россия
07:00, 21 января 2026РоссияЭксклюзив

В России указали на связь ударов ВСУ по регионам с мирными переговорами

Эксперт РСМД Кашин: Во время активизации переговоров ВСУ чаще атакуют регионы РФ
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Во время активизации мирных переговоров об урегулировании конфликта между Киевом и Москвой Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают чаще атаковать регионы России. На эту связь в беседе с «Лентой.ру» указал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин.

Это давно известная закономерность, что в период активизации переговоров удары ВСУ по российским гражданским целям, особенно в пределах границ 1991 года, идут по нарастающей

Василий Кашинвоенный эксперт

По словам эксперта, это происходит по нескольким причинам. В частности, отметил собеседник «Ленты.ру», это связано с тем, что украинские власти «и их американские руководители видят в этом возможность влияния на российскую переговорную позицию, способ ее продавливания».

«Во-вторых, они таким образом влияют на ситуацию на самой Украине, потому что эти атаки широко используются во внутренней пропаганде. В-третьих, они нас провоцируют на те или иные поспешные ответные действия. Вот и все», — добавил Кашин.

Ранее в Минобороны России сообщили об очередных попытках ВСУ атаковать регионы страны. Из сообщения военного ведомства следует, что пять из 23 беспилотников, сбитых с 9:00 до 16:00 по московскому времени 20 января, были перехвачены над Астраханской областью. Еще по одному летательному аппарату уничтожили над Брянской и Курской областями. Больше всего дронов — 16 единиц — сбили над Белгородской областью.

