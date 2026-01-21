Трамп высказался о войне с НАТО из-за Гренландии

Трамп заявил, что не может представить войну США с НАТО из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором США будут воевать с НАТО из-за Гренландии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

«Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО», — сказал он.

Американский лидер отметил, что он также не собирается вводить против стран НАТО пошлины, поскольку в вопросе принадлежности острова появились «контуры сделки».

До этого Трамп сообщил о достижении договоренности по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии», — отметил глава Белого дома.