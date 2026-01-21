Тревел-блогерша описала встречу Нового года в США фразой «русские остаются русскими»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и встретила Новый год в гостях у соотечественников. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что на столе у них были салаты, которые все знают с детства, горячее, закуски и настоящий ароматный хлеб. По ее словам, гости пытались поймать связь с «тем самым» временем, кто-то спорил, а кто-то внезапно вспоминал, как было «тогда».

«И в этот момент ты понимаешь: география — вещь условная. Можно быть в Америке, ехать на машине, жить без плана, но 31 декабря русские остаются русскими. С мандарином в одной руке и философией — в другой», — такими фразами описала свой опыт путешественница.

Ершова добавила, что в такие моменты она особенно остро чувствует благодарность — за приглашение, тепло и ощущение «своих», которое возникает внезапно и очень вовремя.

«Потому что дорога — это прекрасно, но иногда так хочется просто сесть, выдохнуть и услышать: "Ну что, давай, наливай"», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла отношение жителей США к своим соотечественникам. Она отметила, что американцам обычно все равно, откуда человек приехал, если он «не орет, не лезет в чужую жизнь и не пытается доказать, что он самый умный».