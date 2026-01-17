Тревел-блогерша описала поездку в США фразой «здесь начинаешь чувствовать себя русским»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и раскрыла отношение местных жителей к своим соотечественникам. Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что американцам обычно все равно, откуда человек приехал, если он «не орет, не лезет в чужую жизнь и не пытается доказать, что он самый умный». По ее словам, люди в этой стране заняты собой, своими делами и своей жизнью.

«Интересно, что именно здесь, в Америке, ты начинаешь чувствовать себя русским не потому, что тебя кто-то так назвал, а просто внутри. Ты есть ты — со своим акцентом, своими привычками. И никого это не волнует. Тут не важно, откуда ты, важно — как ты себя ведешь», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Путешественница добавила, что ее часто спрашивают, где же жизнь все-таки лучше — в России или США, однако ответить однозначно на этот вопрос она не может. По мнению автора, в России можно жить хорошо, если есть деньги, здоровье и крепкие нервы. «Но при этом ты все время находишься в состоянии внутреннего напряжения, как будто что-то может пойти не так и ты это заранее знаешь», — пояснила Ершова.

А в США дорого, сложно и хватает странностей, но у человека есть ощущение, что его жизнь действительно ему принадлежит, констатировала она. «Америка дает тебе возможность просто жить, не оправдываясь за каждый свой шаг. А в России слишком любят спрашивать, кто ты такой, что ты сделал, почему не как у людей. От этого устаешь сильнее всего», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые особенности быта в США фразой «у меня дергается глаз». Настоящей пыткой она назвала душевую лейку, встроенную в стену без шланга.