12:15, 21 января 2026Россия

Украина атаковала Россию ракетами собственного производства

Минобороны: ВСУ атаковали Россию ракетами Нептун, они были перехвачены
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

ВСУ попытались нанести ракетный удар по России. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Речь идет о ракетах «Нептун», производство которых развернуто на Украине. Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить три такие ракеты.

Кроме того, за минувшие сутки украинские войска попытались сбросить на Россию управляемые авиабомбы — четыре таких цели было сбито. Помимо этого, средства ПВО сбили 20 ракет HIMARS и 370 беспилотников самолетного типа.

Тем временем российские войска продолжают развивать наступление «на земле». 19 января Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики. Выход на административные границы региона – одна из целей спецоперации.

