08:10, 21 января 2026Мир

В Европе забыли об Украине из-за Гренландии

Глава МИД Норвегии Эйде: Гренландия отвлекает нас от Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pixabay

Из-за желания президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Соединенным Штатам вопрос Украины ушел на второй план, поскольку европейские страны пытаются сосредоточиться на урегулировании ситуации вокруг острова. Об этом сообщает Politico.

«Гренландия отвлекает нас от того, о чем мы должны говорить», — сказал глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

По словам дипломата, мировому сообществу следовало бы сосредоточиться на украинском конфликте и поддержке Киева.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема урегулирования конфликта на Украине почти не обсуждается на форуме в Давосе. «Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе», — сказала она.

